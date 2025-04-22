Силы ПВО уничтожили ночью десять беспилотников над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО с вечера 21 апреля и в течение ночи уничтожили десять украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Пять дронов удалось сбить над Крымом, три БПЛА – над Белгородской областью и еще два – над Орловской областью.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области мирный житель пострадал от удара FPV-дрона на трассе Томаровка – Красная Яруга. Пострадавшего доставили попутным транспортом в местную больницу.

Еще одна атака беспилотников ВСУ произошла до этого в белгородском селе Нечаевка. При ударе дрона пострадали два ребенка и женщина. Их доставили в больницу, врачи оказывают всю необходимую помощь.