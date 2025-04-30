Премьер Украины Шмыгаль подтвердил подписание с США соглашения по недрам в течение суток

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Украине и США осталось доработать последние детали, и в ближайшие сутки они подпишут соглашение о полезных ископаемых. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, передает РИА Новости.

По словам политика, правительство страны уже готово к подписанию документа. Согласно нему, Украина будет контролировать свои ресурсы и осуществлять в общий инвестиционный фонд с США взнос с новых лицензий и ренты на полезные ископаемые в размере 50%.

"Соглашение о недрах с США будет абсолютно партнерским: инвестиционный фонд будет иметь 50/50 доли управления и наполнения. Взносы будут осуществляться в денежной форме, а американская сторона сможет зачислять новую военную помощь в качестве взноса в фонд", – добавил Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что Украина и США могут подписать соглашение о полезных ископаемых в среду, 30 апреля. В рамках договоренности стороны будут стремиться создать условия для увеличения инвестиций в горнодобывающую промышленность, энергетику, а также смежные технологии на Украине, утверждали журналисты.

В свою очередь, американский президент Дональд Трамп обращал внимание, что подписание документа задерживается по меньшей мере на три недели. Он выразил надежду, что соглашение будет подписано "незамедлительно".

В середине апреля страны подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение по недрам. Вашингтону и Киеву необходимо завершить работу над текстом документа и его подписанием, а затем ратифицировать в своих парламентах.