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30 апреля, 14:45

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Bloomberg: Украина и США могут подписать соглашение по полезным ископаемым 30 апреля

СМИ узнали, когда Украина и США могут подписать соглашение по ископаемым

Фото: 123RF/palinchak

Украина может подписать с США соглашение о природных ресурсах в среду, 30 апреля. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, в рамках соглашения стороны будут стремиться создать условия для увеличения инвестиций в горнодобывающую промышленность, энергетику, а также смежные технологии на Украине.

Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц выразил уверенность, что Вашингтон и Киев в скором времени заключат сделку по полезным ископаемым. Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп решительно настроен относительно данного вопроса.

Американский лидер обращал внимание, что Украина до сих пор не подписала с США соглашение о полезных ископаемых. Подписание задержалось по меньшей мере на три недели, отметил глава Белого дома.

При этом СМИ сообщали, что конкретной даты подписания соглашения все еще нет. Однако в целом сделка почти готова.

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