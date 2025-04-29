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29 апреля, 18:57

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"Общественное": переговоры США и Украины по ископаемым пройдут 29 апреля

СМИ сообщили, когда пройдут переговоры США и Украины по соглашению о недрах

Фото: depositphotos/erik3804

Переговоры между США и Украиной по соглашению о полезных ископаемых пройдут 29 апреля, сообщает украинский телеканал "Общественное", ссылаясь на источники в офисе Владимира Зеленского.

"Украина и США сегодня обсудят соглашение о редкоземельных металлах и полезных ископаемых на уровне правительств и технических команд. Скоро его могут подписать", – говорится в сообщении.

По информации телеканала, конкретной даты подписания соглашения все еще нет. Как сообщается, осталось уладить, в частности, технические детали, а в целом сделка почти готова.

Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц выразил уверенность, что Вашингтон и Киев в скором времени заключат сделку по полезным ископаемым. Он подчеркнул, что Трамп решительно настроен относительно данного вопроса.

Также Трамп обращал внимание, что Украина до сих пор не подписала с США соглашение о полезных ископаемых. Подписание задерживается по меньшей мере на три недели, отметил глава Белового дома.

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