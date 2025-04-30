Минфин США заявил о готовности подписать сделку по ресурсам Украины

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США готовы подписать сделку по украинским ресурсам, однако Киев пытается внести в нее новые изменения. Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент на заседании кабинета главы Белого дома Дональда Трампа.

По его словам, Вашингтон может подписать документ уже 30 апреля. При этом Бессент уточнил, что из сделки не были убраны какие-либо положения.

"Это все та же сделка, которую мы согласовали в выходные. С нашей стороны ничего не изменилось", – цитирует главу Минфина США ТАСС.

В свою очередь, Трамп указал, что благодаря американскому присутствию в местах разработки украинских ресурсов удастся оберегать эти районы.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киеву и Вашингтону осталось доработать последние детали и в ближайшие сутки они подпишут соглашение о полезных ископаемых. Согласно документу, Украина будет контролировать свои ресурсы и осуществлять в общий инвестиционный фонд с США взнос с новых лицензий и ренты на полезные ископаемые в размере 50%.

Трамп обращал внимание, что подписание документа задерживается по меньшей мере на три недели. Он выразил надежду, что соглашение будет подписано "незамедлительно".

