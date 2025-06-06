Врач Мухина: спа-процедуры в компосте могут обернуться проблемами со здоровьем

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Новый иностранный спа-тренд – процедуры в компосте – может обернуться проблемами со здоровьем кожи и общем состоянием организма. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на врача-инфекциониста и косметолога Марият Мухину.

Медик подчеркнула, что состав материалов компоста, в который входят перегной, кедровые опилки и рисовые отруби, может создать благоприятную среду для размножения бактерий и грибков. Это, в свою очередь, увеличивает риск пиодермии, кожных инфекций или обострения хронических заболеваний, в том числе псориаз.

"Некоторые считают, что микроорганизмы могут быть полезны для кожи, но только при проверенных лабораторных штаммах с минимальным риском патогенности. Такие процедуры противопоказаны при наличии открытых ран, воспалений или аллергий", – добавила эксперт.

По ее словам, высокая температура, вызванная разлагающимися материалами, может привести к увеличению пор и усиленному потоотделению. Для жирной кожи подобный эффект может привести к закупорке пор и появлению акне. Кроме того, нахождение в теплом компосте может вызвать раздражение и обезвоживание для обладателей сухой и чувсивительной кожи.

Помимо этого, в результате подобной спа-процедуры может усугубиться аллергическая реакция, в том числе на компоненты смеси. Это, в свою очередь, усугубит дерматиты или экзему.

Также в ванной в компосте могут быть паразиты и кишечные бактерии, поскольку в земле и перегное могут находиться микроорганизмы, способные проникать в организм через кожу или слизистые. Подобные случаи редки, однако их последствия могут быть серьезными, вплоть до гельминтозов, подчеркнула Мухина.

"Хотя идея "копки в компосте" кажется необычной и заманчивой, перед ее практикой важно проконсультироваться с дерматологом и инфекционистом. Они помогут оценить индивидуальные риски и дадут рекомендации по уходу за кожей", – заключила врач.

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