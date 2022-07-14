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Общество

18:37

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Дерматолог рассказала, как защитить кожу на морском курорте

УФ-индекс на полную: как защитить кожу на отдыхе
обществопогодатуризм

В Гидрометцентре рассказали, что на курортах России 14 июля установилось высокое ультрафиолетовое излучение. 15-го оно распространится на весь юг страны. Вместе с экспертами разбираемся, как защитить свою кожу на отдыхе.

Фото: depositphotos/shanin

Превышает опасный порог

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд уточнил, что 14 июля в Крыму и на Черноморском побережье индекс ультрафиолетового излучения будет около семи единиц.

Напомню, что порог опасного значения – это шесть единиц.
Роман Вильфанд
научный руководитель Гидрометцентра

Синоптик добавил, что 15 июля в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах уровень солнечной активности будет достигать семь-восемь единиц.

Ранее выяснилось, что Сочи стал самым популярным направлением у туристов в период с 1 июля по 30 сентября. Из городов России туда покупается примерно каждый пятый авиабилет.

Как защитить кожу?

Фото: depositphotos/_chupacabra_

Врач-дерматолог Ирина Скорогудаева в беседе с Москвой 24 предупредила, что тем, кто собирается отдохнуть в южных регионах России, необходимо воздержаться от прогулок с 11:00 до 16:00. Загорать и отдыхать на пляже можно до или после этого времени.

Когда солнце только поднимается из-за горизонта, лучи идут по касательной. Таким образом, они не так сильно воздействуют на кожу. Поэтому до 11:00 и после 16:00 меньше ультрафиолета попадет на кожу и вы получите безопасный загар.
Ирина Скорогудаева
врач-дерматолог

Если человеку все-таки предстоит выходить из дома, то необходимо надеть одежду, закрывающую ноги, руки и лицо, продолжает врач.

"Накиньте рубашку с рукавом и наденьте юбку подлиннее. На голове обязательно должна быть кепка или шляпа, чтобы защитить лицо от солнечных лучей. По возможности нужно как можно больше находиться в тени. И, конечно же, пользоваться кремом с высоким солнцезащитным фактором", – объяснила Скорогудаева.

Дерматолог напомнила, что высокое ультрафилетовое излучение может привести к солнечному ожогу, иммунодепрессии, которая вызывает побочные эффекты со стороны кожи, такие как герпес, и более страшным последствиям – меланоме.

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