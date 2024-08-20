Дерматолог Галлямова: наносить на тело водоросли с пляжа небезопасно

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Покрывать тело водорослями прямо на пляже может быть небезопасно для здоровья, рассказала Москве 24 врач-дерматолог Юлия Галлямова.

Ранее туристы, отдыхающие в Анапе, начали жаловаться в Сети на зеленые пляжи. Виной всему – водоросли, которые традиционно размножаются в перегревающейся воде. При этом многие не отчаиваются и делают себе и детям из водорослей якобы лечебные компрессы.

Дерматолог от таких экспериментов предостерегла.

"Действительно есть спа-процедура – обертывание морскими водорослями. Но кому-то она может быть противопоказана. Например, тем, у кого есть определенные хронические заболевания, кожные болезни, предрасположенность к аллергическим реакциям", – отметила эксперт.



Юлия Галлямова врач-дерматолог Не надо забывать, что кожа – это наш самый большой орган, и, нанося на него водоросли, можно получить огромное количество содержащихся в них биологических веществ. И как организм поведет себя в результате такой активной терапии, мы предсказать не можем.

Поэтому лучше обратиться в клинику, где занимающиеся курортотерапией врачи сначала изучат состояние здоровья, а затем, если можно, грамотно проведут процедуру.

"Водоросли же, которые оказались на пляже, неизвестно в воде какого качества росли, какие примеси содержат", – также подчеркнула дерматолог.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что людям с признаками простуды не стоит загорать. Иначе можно усугубить свое состояние. Также следует избегать солнечных ванн тем, у кого повысилось давление. Может активизироваться микроциркуляция, повыситься до некоторой степени температура тела и самочувствие так же ухудшится.