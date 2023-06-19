Врач рассказала, при каких заболеваниях нельзя загорать

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Солнечные ванны не рекомендуется принимать при простуде, обострении сердечно-сосудистых заболеваний и варикоза, а также при онкологии. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

"Нельзя загорать людям, которые в этот момент страдают от острых респираторных заболеваний, например, если повышена температура, болит горло. Или если имеется обострение хронических недугов. Например, повышенное давление, нестабильная стенокардия. Это противопоказания для принятия солнечных ванн", – отметила эксперт.





Татьяна Романенко врач-терапевт Если мы будем загорать при простуде или нестабильной стенокардии, то усугубим свое состояние. Что касается повышенного давления, то во время принятия солнечных ванн может активизироваться микроциркуляция, повыситься до некоторой степени температура тела и самочувствие также ухудшится.

Кроме того, не рекомендуется загорать при обострении варикозной болезни. "Если варикозная болезнь находится в стадии стабильного течения, это не является противопоказанием к приему солнечных ванн. Но если есть обострение, тромбофлебит (воспаление внутренней оболочки стенок вен), то, конечно, загорать не рекомендуется", – пояснила Романенко.

Противопоказанием для принятия солнечных ванн также является наличие злокачественных новообразований. "При любых раковых, онкологических поражениях органов и систем загорать также нельзя", – заключила специалист.

Ранее россиянам напомнили об опасном последствии травмирования родинок, а также воздействия на них солнечными лучами. Из-за этого человек рискует получить меланому или другие виды рака кожи. Поскольку ультрафиолетовое излучение стимулирует развитие онкологии, во время пребывания на солнце рекомендуется наносить на незакрытые части тела солнцезащитный крем каждые два-три часа. Также стоит отказаться от походов в солярий и не пытаться самостоятельно удалить родинку.

