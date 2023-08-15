Дерматолог назвал неожиданную причину кожных заболеваний у отдыхающих на море

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Дерматолог порекомендовал россиянам не приближаться к домашним животным на море. Об этом врач Роберт Цатурян рассказал Life.ru.

По подсчетам, летом наиболее подвержены кожным заболеваниям именно граждане, отдыхающие на море. Как утверждает Цатурян, основной причиной этому становятся домашние животные, которые часто отправляются на отдых с хозяевами. В связи с этим дерматолог предупредил людей о необходимости уделять больше внимания гигиене, поскольку морская вода часто является причиной различных болезней, что в целом можно пресечь с помощью принятия душа после посещения пляжа.

"Если не соблюдать элементарную гигиену, чем нередко грешат наши туристы, то с большой вероятностью появятся самые неожиданные дерматологические заболевания", – заверил Цатурян.

Он отметил, что те люди, которые проживают в городах-курортах, никогда не купают домашних животных на популярных у туристов пляжах. Последние же не в курсе этого и спокойно пускают в воду питомцев, подвергая всех опасности. Поэтому дерматолог порекомендовал не приближаться к таким животным, хотя бы на расстоянии пяти-десяти метров.

Врач добавил, что большинство проблем с кожей возникает у отпускников с ослабленным иммунитетом, поэтому перед поездкой на море Цатурян рекомендует посетить врачей: посоветоваться о том, как стать устойчивее к болезням, солнцу и к морской воде, где присутствуют "десятки опасных для человека вирусов".

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