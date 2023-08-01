Роспотребнадзор объяснил, как не заразиться лихорадкой Западного Нила

Фото: depositphotos/Subbotina

Лихорадка Западного Нила передается через укус кровососущего комара и редко – клеща, поэтому основной профилактикой заболевания является избегание укусов насекомых. Об этом Роспотребнадзор сообщил в своем телеграм-канале.

В ведомстве посоветовали выбирать для отдыха места с наименьшим количеством комаров и надевать одежду, защищающую тело от укусов. Помимо этого, там напомнили о необходимости использования репеллентов (средств для отпугивания насекомых).

Отмечается, что после работы или отдыха на природе необходимо осматривать себя и близких на предмет обнаружения клещей. Также стоит защищать двери и окна в доме сетками от комаров.

В сообщении также уточнили, что болезнь не передается от человека к человеку.

Ранее в Ростовской области было зарегистрировано два случая заражения граждан лихорадкой Западного Нила, оба заболевших проживают в Волгодонске. Тогда появление болезни связали с высокими температурами воздуха, так как они благоприятно влияют на комаров.

По информации биолога Антона Москаева, инкубационный период заболевания составляет 3–6 суток. Лихорадка сопровождается температурой 38–40 градусов, поражением нервной системы, кожных покровов, слизистых оболочек и тканей головного мозга, ознобом.

Несколько тысяч случаев заражения лихорадкой денге зафиксировали в Таиланде за неделю