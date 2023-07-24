Биолог назвал основные симптомы лихорадки Западного Нила

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Лихорадка Западного Нила (ЛЗН) возникает при укусе зараженного комара, инкубационный период составляет 3–6 суток. Заболевание сопровождается температурой 38–40 градусов, поражением нервной системы, кожных покровов, слизистых оболочек и тканей головного мозга, ознобом. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на биолога Антона Москаева.

Эксперт уточнил, что следует обращать особое внимание на свое самочувствие. Он порекомендовал обращаться к врачу, если появилась сильная головная боль с локализацией в области глазниц и лба, боль в глазных яблоках и мышечная.

Стадия выявления заболевания напрямую влияет на исход лечения, подчеркнул Москаев. Все пациенты с подозрением на лихорадку Западного Нила должны быть госпитализированы.

По информации биолога, ареал распространения лихорадки в России охватывает Краснодарский край, Ростовскую, Астраханскую, Волгоградскую области, южные районы Дальнего Востока и Сибири. Природные очаги вируса расположены преимущественно в Астраханской и Волгоградской областях, его оттуда переносят птицы.

Ранее два случая заражения граждан ЛЗН зафиксировали в Ростовской области. Оба заболевших проживают в Волгодонске. Эпидемия могла начаться в регионе в конце июня этого года, считают в местном отделении Роспотребнадзора.

До этого Хельсинкский университет заявил, что в Финляндии впервые обнаружили комаров вида Culex Modetus. Они способны переносить лихорадку Западного Нила.

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