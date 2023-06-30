Вирусолог оценил опасность комаров – переносчиков лихорадки Западного Нила из Финляндии

В Финляндии впервые обнаружили комаров, которые могут переносить острое вирусное заболевание – лихорадку Западного Нила. Ученые призвали местных жителей не бояться. Отмечается, что в стране к настоящему моменту не выявили ни одного случая заражения человека этой инфекцией. Рассказываем подробности и разбираемся, обитают ли опасные виды комаров в России.



Обнаружен переносчик

Хельсинкский университет заявил, что в Финляндии впервые обнаружили комаров вида Culex Modetus. Они способны переносить лихорадку Западного Нила. Открытие принадлежит научному сотруднику отделения вирусологии Лорне Калверуэлл.

"Был найден только один экземпляр этого вида, но я считаю маловероятным, что это будет единственный представитель этого вида в Финляндии", – сказала она.

При этом, по мнению исследователей, открытие не должно вызывать обеспокоенность у местного населения. К настоящему моменту в Финляндии не обнаружили ни одного случая заражения людей или лошадей от укуса комара.





из заявления Хельсинкского университета Чтобы произошла передача вируса человеку, обычно комар должен сначала укусить зараженную птицу, подождать несколько дней, пока вирус попадет в их слюну, а затем укусить человека. Иногда вирус наследуется от самок комаров через их яйца.

По словам Калверуэлл, открытие позволяет детальнее исследовать вероятность возникновения инфекций в будущем. В публикации также говорится, что ранее вид Culex Modetus обнаружили в России, в Ленинградской области.



Лихорадка Западного Нила – острое вирусное заболевание, которое в основном передается людям в результате укуса комара. У большинства зараженных не наблюдается никаких симптомов. При этом, по данным ВОЗ, примерно в 20% случаев у человека развивается лихорадка, головная боль, усталость, рвота и другие недомогания. Иногда могут проявляться неврологические симптомы.



Угрозы нет?

Угрозы вспышки заболеваемости лихорадкой Западного Нила ни в Финляндии, ни в России нет. Об этом Москве 24 заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн.

"Выявили вид комара, который может переносить инфекцию. Но здесь ничего прямо не говорит о том, что вирус будет распространяться, не говорится о том, что комар заражен. Чтобы вирус распространился, должно быть много зараженных животных и комаров. Ни для Финляндии, ни для нас угрозы нет", – подчеркнул эксперт.





Анатолий Альтштейн вирусолог К тому же комары должны получить хорошую дозу вируса, а люди, которых они укусят, – восприимчивы. Не каждый человек заболеет. Многое зависит от иммунитета в том числе.

По словам специалиста, Culex Modetus действительно есть и в России, но чаще всего присутствует в южных регионах, например, в Волгоградской области, на Кавказе. "На севере они встречаются редко", – уточнил вирусолог.

Альтштейн добавил, что россиянам следует опасаться не комаров, а клещей, поскольку они распространены в РФ и переносят серьезные заболевания, например энцефалит. Защититься от опасных последствий встречи с ними поможет вакцина, подытожит вирусолог.

