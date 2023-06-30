Вирусолог оценил опасность комаров – переносчиков лихорадки Западного Нила из Финляндии

В Финляндии впервые обнаружили комаров, которые могут переносить острое вирусное заболевание – лихорадку Западного Нила. Ученые призвали местных жителей не бояться. Отмечается, что в стране к настоящему моменту не выявили ни одного случая заражения человека этой инфекцией. Рассказываем подробности и разбираемся, обитают ли опасные виды комаров в России.
Обнаружен переносчик
Хельсинкский университет заявил, что в Финляндии впервые обнаружили комаров вида Culex Modetus. Они способны переносить лихорадку Западного Нила. Открытие принадлежит научному сотруднику отделения вирусологии Лорне Калверуэлл.
"Был найден только один экземпляр этого вида, но я считаю маловероятным, что это будет единственный представитель этого вида в Финляндии", – сказала она.
При этом, по мнению исследователей, открытие не должно вызывать обеспокоенность у местного населения. К настоящему моменту в Финляндии не обнаружили ни одного случая заражения людей или лошадей от укуса комара.
По словам Калверуэлл, открытие позволяет детальнее исследовать вероятность возникновения инфекций в будущем. В публикации также говорится, что ранее вид Culex Modetus обнаружили в России, в Ленинградской области.
Угрозы нет?
Угрозы вспышки заболеваемости лихорадкой Западного Нила ни в Финляндии, ни в России нет. Об этом Москве 24 заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн.
"Выявили вид комара, который может переносить инфекцию. Но здесь ничего прямо не говорит о том, что вирус будет распространяться, не говорится о том, что комар заражен. Чтобы вирус распространился, должно быть много зараженных животных и комаров. Ни для Финляндии, ни для нас угрозы нет", – подчеркнул эксперт.
По словам специалиста, Culex Modetus действительно есть и в России, но чаще всего присутствует в южных регионах, например, в Волгоградской области, на Кавказе. "На севере они встречаются редко", – уточнил вирусолог.
Альтштейн добавил, что россиянам следует опасаться не комаров, а клещей, поскольку они распространены в РФ и переносят серьезные заболевания, например энцефалит. Защититься от опасных последствий встречи с ними поможет вакцина, подытожит вирусолог.
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