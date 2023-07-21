Два человека заразились лихорадкой Западного Нила в Ростовской области

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В Ростовской области было зарегистрировано два случая заражения граждан лихорадкой Западного Нила (ЛЗН), которые были подтверждены при помощи лаборатнорных исследований. Оба заболевших проживают в Волгодонске. Об этом сообщает региональное отделение Роспотребнадзора на своем официальном сайте.

"Лабораторией вирусологических исследований ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" проведено серологическое исследование сывороток здоровых людей, проживающих на эндемичных по ЛЗН территориях. По результатам исследования у 13,9% обследованных были обнаружены специфические антитела класса G (IgG) к вирусу Западного Нила, что подтверждает циркуляцию вируса на данных территориях", – указано в сообщении.

Отмечается, что эпидемия могла начаться в регионе в конце июня этого года. Сотрудники ведомства связывают появление болезни с высокими температурами воздуха, которые благоприятно влияют на разносчиков болезни, то есть на комаров. Они активнее нападают на граждан, которые проводят время рядом с водой.

"Заражение может происходить в домах с затопленными подвалами, являющимися местами размножения комаров", – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Также ЛЗН распространяется при помощи птиц, обитающих рядом с реками, озерами и другими источниками воды. Ее могут переносить вороны, голуби, утки, крачки, они являются резервуаром вируса, объяснили специалисты ведомства.

"На сегодняшний день в Ростовской области общая площадь выполненных дезработ составляет: ларвицидная обработка постоянных и временных водоемов – 309,49 гектара против имаго комаров – 192,93 гектара", – указано в сообщении.

Роспотребнадзор обратился к жителям и гостям региона с просьбой способствовать предотвращению заболевания, для этого стоит наносить на тело вещества, которые позволят отпугивать комаров, ставить сетки на окна домов, не хранить воду в открытых емкостях, а воду из детских бассейнов выливать, ставя конструкцию на бок.

"Если вы были на природе около водоема или дома, где вас укусил комар, и через 2–8 дней появились симптомы, то обратитесь в лечебное учреждение за медицинской помощью", – призывает ведомство.

Среди симптомов специалисты выделили поднимающуюся температуру, озноб, снижение аппетита, боль в мышцах, сыпь и признаки менингоэнцефалита, в которые в том числе входят: головная боль, тошнота, озноб, рвота.

Ранее сообщалось, что медики выявили четыре случая заболевания энтеровирусной инфекцией в частном детском саду "Аистенок" в Екатеринбурге. До этого в нем были выявлены случаи вирусного менингита.

Все заболевшие дети были госпитализированы, их обследуют для выявления возбудителя заболевания, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Детский сад в связи с произошедшим был закрыт.



Число заразившихся менингококковой инфекцией в Екатеринбурге увеличилось до восьми