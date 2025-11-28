Форма поиска по сайту

28 ноября, 15:30

Происшествия

Задержана организатор подмосковного рехаба, где издевались над детьми

Фото: телеграм-канал Mash

Следователи задержали организатора центра реабилитации в подмосковном Дедовске, где избивали подростков. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Московской области.

"Допрошены подростки, прибывавшие в центре, и их родители, а также работники учреждения. Проведены осмотры и выемки", – говорится в сообщении ведомства.

В настоящий момент с подозреваемой работают следователи.

По данным региональной прокуратуры, на момент проверочных мероприятий в рехабе в Дедовске находились 23 несовершеннолетних в возрасте от 11 до 17 лет. Все они прибыли из Владимирской, Липецкой, Саратовской, Ярославской, Нижегородской и Московской областей, а также из Москвы и Санкт-Петербурга.

"Некоторые законные представители фактически самоустранились от исполнения родительских обязанностей, несовершеннолетние не получали образовательные услуги и социальную реабилитацию", – подчеркнули в ведомстве.

Прокуратура проводит проверку деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Кроме того, будет дана правовая оценка ненадлежащему исполнению родителями подростков своих обязанностей.

Вопрос восстановления прав детей на получение образования и оказания им необходимой помощи также находится на контроле.

Уголовное дело по факту истязания подростков в рехабе в подмосковном Дедовске было возбуждено 25 ноября. По данным следователей, преступная группа открыла реабилитационный центр для извлечения выгоды, удерживая там подростков якобы для реабилитации от разных зависимостей.

Выяснилось, что сотрудники рехаба избивали пациентов, морили их голодом, а также издевались над ними. В частности, один из молодых людей попал в реанимацию в бессознательном состоянии. Врачи диагностировали у него большое количество травм.

Позже детей, находившихся в центре, передали родителям. Несколько подростков были направлены в специализированные социальные учреждения.

Суд арестовал администратора центра. Кроме того, инстанция отправила под домашний арест постоялицу, 18-летнюю девушку, которую обвинили в истязании и незаконном лишении людей свободы. При этом основательница центра была объявлена в розыск.

Главе рехаба в Подмосковье, где издевались над детьми, грозит до 20 лет лишения свободы

