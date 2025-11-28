Форма поиска по сайту

28 ноября, 18:10

Происшествия

Организатору рехаба в Подмосковье предъявлено обвинение по трем статьям

Фото: телеграм-канал SHOT

Организатору реабилитационного центра для подростков в Подмосковье Анне Хоботовой предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса России. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Мособлсуда.

В частности, Хоботову обвиняют в истязании детей, незаконном лишении свободы и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших причинение тяжкого вреда здоровью.

В свою очередь, пресс-служба подмосковной прокуратуры сообщила, что в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об ее аресте.

Уголовное дело об истязании подростков в реабилитационном центре в подмосковном Дедовске было возбуждено 25 ноября. По версии следствия, преступная группа, пытаясь извлечь выгоду, открыла рехаб, где удерживала более 20 несовершеннолетних якобы для реабилитации от разных зависимостей.

Родителям, которые подписывали с центром договор на пребывание детей в рехабе, обещали, что с несовершеннолетними будут работать психологи. Однако на деле воспитанников избивали и пытали, а также морили голодом.

Мать одного из пациентов рассказала, что детей могли обливать холодной водой, сажать в угол и заставлять писать мелким почерком тексты о субординации или реабилитации. Кроме того, им могли резко ограничивать рацион. В частности, одного из пациентов неделю держали на ячневой крупе.

Из-за этого один из подростков попал в реанимацию. Врачи выявили у 16-летнего мальчика травмы на голове, теле и конечностях, а также следы связываний в области запястий и ступней.

В результате был арестован администратор центра. Также суд отправил под домашний арест постоялицу рехаба – 18-летнюю девушку, которую обвинили в истязании и незаконном лишении людей свободы. Основательница центра была объявлена в розыск и позднее задержана.

Детей, находившихся в центре, передали родителям. Несколько подростков были направлены в специализированные социальные учреждения.

Главе рехаба в Подмосковье, где издевались над детьми, грозит до 20 лет лишения свободы

