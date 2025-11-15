Силы ПВО ликвидировали 13 украинских БПЛА над регионами РФ за три часа

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 13 украинских дронов над пятью регионами России за три часа, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Атака продолжалась с 20:00 до 23:00 по московскому времени в пятницу, 14 ноября. Таким образом 5 БПЛА было сбито над территорией Ростовской области, 5 – в небе над Крымом, 1 – над Белгородской областью, 1 – над Брянской областью и еще 1 – над территорией Воронежской области.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе больше всего пострадал город Новороссийск. По его словам, обломки дронов повредили как минимум 4 многоквартирных дома и 2 частных. Также были повреждены придомовые территории по нескольким адресам.

Последствия ночной атаки ликвидировали свыше 170 человек и 50 единиц техники.