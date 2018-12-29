Невозвратные билеты на поезд поступят в продажу в январе

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Федеральная пассажирская компания (ФПК) с 20 января 2019 года начнет продавать билеты по невозвратному тарифу для проезда в вагонах СВ, купе и с местами для сидения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД. Отмечается, что цена поездки в этом случае будет ниже.

"Введение невозвратных билетов позволит сэкономить от 5 до 20 процентов от цены билета. Разница в стоимости будет варьироваться в зависимости от поезда и периода совершения поездки", – сказано в сообщении.

Невозвратные билеты будут тестироваться на нескольких пилотных маршрутах. Затем их распространят на все поезда ФПК с вагонами СВ, купе и местами для сидения.

РЖД запустит продажу невозвратных билетов с 20 января

В апреле 2018 года в Устав железнодорожного транспорта внесли изменения, в соответствии с которыми у пассажиров с 1 января 2019 года появится возможность приобретать проездные документы в поезда дальнего следования по тарифам, которые не предусматривают возмещения стоимости проезда при возврате неиспользованного проездного.

Можно вернуть часть средств за невозвратные билеты в некоторых случаях. В их числе внезапная болезнь пассажира или следующего с ним члена семьи, родителя (усыновителя) или ребенка (усыновленного). Также в списке случаев указана смерть члена семьи, травмирование пассажира в результате несчастного случая и другие.