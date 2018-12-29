Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

18:07

Невозвратные билеты на поезд поступят в продажу в январе

транспорт общество праздники Новый год

18:07

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Федеральная пассажирская компания (ФПК) с 20 января 2019 года начнет продавать билеты по невозвратному тарифу для проезда в вагонах СВ, купе и с местами для сидения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД. Отмечается, что цена поездки в этом случае будет ниже.

"Введение невозвратных билетов позволит сэкономить от 5 до 20 процентов от цены билета. Разница в стоимости будет варьироваться в зависимости от поезда и периода совершения поездки", – сказано в сообщении.

Невозвратные билеты будут тестироваться на нескольких пилотных маршрутах. Затем их распространят на все поезда ФПК с вагонами СВ, купе и местами для сидения.

РЖД запустит продажу невозвратных билетов с 20 января

В апреле 2018 года в Устав железнодорожного транспорта внесли изменения, в соответствии с которыми у пассажиров с 1 января 2019 года появится возможность приобретать проездные документы в поезда дальнего следования по тарифам, которые не предусматривают возмещения стоимости проезда при возврате неиспользованного проездного.

Можно вернуть часть средств за невозвратные билеты в некоторых случаях. В их числе внезапная болезнь пассажира или следующего с ним члена семьи, родителя (усыновителя) или ребенка (усыновленного). Также в списке случаев указана смерть члена семьи, травмирование пассажира в результате несчастного случая и другие.

транспорт общество праздники Новый год

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика