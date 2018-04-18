Путин подписал закон о невозвратных железнодорожных билетах

Фото: ТАСС/Новодережкин Антон
Владимир Путин подписал закон о введении невозвратных билетов для железнодорожного транспорта.
Как сообщается на официальном сайте Кремля, федеральный закон принят Госдумой 3 апреля и одобрен Советом Федерации 11 апреля.
Согласно закону, вернуть деньги за проездной документ удастся только в связи с болезнью пассажира, его травмированием в результате несчастного случая, внезапной болезнью родственника, путешествующего с пассажиром, смертью члена семьи (необходим подтверждающий документ) и в связи с отменой или задержкой поезда.
Введение невозвратных билетов должно позволит увеличить пассажиропоток.
По мнению экспертов, это приведет к тому, что цены на билеты могут снизиться примерно на 1%. Возможность продавать невозвратные билеты немного сократит затраты железнодорожных компаний.
Сейчас тарифы основного перевозчика ФПК регулируются Федеральной антимонопольной службой. ФАС контролирует издержки, поэтому скрыть дополнительный доход вряд ли удастся.
Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: