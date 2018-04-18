Путин подписал закон о невозвратных железнодорожных билетах

Фото: ТАСС/Новодережкин Антон

Владимир Путин подписал закон о введении невозвратных билетов для железнодорожного транспорта.

Как сообщается на официальном сайте Кремля, федеральный закон принят Госдумой 3 апреля и одобрен Советом Федерации 11 апреля.

Согласно закону, вернуть деньги за проездной документ удастся только в связи с болезнью пассажира, его травмированием в результате несчастного случая, внезапной болезнью родственника, путешествующего с пассажиром, смертью члена семьи (необходим подтверждающий документ) и в связи с отменой или задержкой поезда.

Введение невозвратных билетов должно позволит увеличить пассажиропоток.

По мнению экспертов, это приведет к тому, что цены на билеты могут снизиться примерно на 1%. Возможность продавать невозвратные билеты немного сократит затраты железнодорожных компаний.

Сейчас тарифы основного перевозчика ФПК регулируются Федеральной антимонопольной службой. ФАС контролирует издержки, поэтому скрыть дополнительный доход вряд ли удастся.

Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.