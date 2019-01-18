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12:24

В ФПК напомнили о главном правиле покупки невозвратных билетов

транспорт

12:24

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Невозвратные билеты на поезд стоит покупать только в случае полной уверенности в поездке, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК).

"Приобретайте невозвратный тариф, если: поездка носит личный характер; вы путешествуете без маленьких детей; вы не зависите от попутчиков; экономия для вас важнее всего", – говорится в сообщении.

Как уточняется, лучше покупать билет по возвратному тарифу, если могут поменяться планы или поездка зависит от различных обстоятельств.

При этом в ФПК подчеркнули, что в случае форс-мажора (вынужденного возврата билета из-за тяжелой болезни пассажира или отмены рейса по вине перевозчика) вернуть билеты можно будет без потерь.

Ранее сообщалось, что с 20 января в пилотном режиме начнут продавать невозвратные билеты в поезда дальнего следования Москва – Воронеж и Москва – Ижевск. Ожидается, что в дальнейшем их продажа распространится и на другие направления.

Стоимость невозвратного билета будет ниже, чем обычного. Экономия составит от 5 до 20%. А вот разница в стоимости будет варьироваться в зависимости от поезда и периода поездки.

транспорт

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