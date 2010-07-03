Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за перепродажу билетов

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о штрафах до 1 миллиона рублей за незаконную перепродажу билетов в театры, музеи, на концерты и выставки. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Согласно документу, за незаконную перепродажу билетов граждан могут оштрафовать на сумму от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, должностных лиц – на 150 тысяч до 400 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей – на 200 тысяч до 500 тысяч рублей, а юридических лиц – на сумму от 700 тысяч до 1 миллиона рублей.
Отказ организации культуры, где был приобретен билет, возместить полную стоимость билета в случае отмены, замены или переноса развлекательного мероприятия влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 50 до 100 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей – от 100 до 200 тысяч рублей, на юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о "билетной мафии", предусматривающий меры по ограничению спекуляции билетами. По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, перекупщики приобретают билеты на спектакли, затем перепродают их по цене в разы дороже, обирая граждан. Не сумев их продать, они возвращают билеты театру, получая при этом полную стоимость, продолжил он.
Законопроект обязывает организации культуры и музеи размещать у себя на сайтах информацию о ценах на билеты на культурно-зрелищные мероприятия (концерты, спектакли, выставки, шоу, спектакли) и о лицах, уполномоченных продавать эти билеты.
Минкультуры РФ наделят полномочием утверждать форму билета, абонемента или экскурсионной путевки как бланки строгой отчетности, содержащие необходимые реквизиты. При этом организации культуры смогут самостоятельно оформлять билеты. Правила возврата билетов будет регулировать правительство РФ.
Правительству РФ передаются полномочиями по установлению правил и условий, по которым посетители могут возвращать билеты в случае отказа от посещения зрелищного мероприятия в связи с документально подтвержденными обстоятельствами. Если возврат не связан с болезнью посетителя либо смертью лица, являвшегося членом его семьи, посетитель имеет право вернуть полную стоимость билета при возврате не позднее чем за 10 дней, 50% стоимости – менее чем за 10 дней, но не позднее чем за пять дней, 30% – менее чем за пять дней, но не позднее чем за три дня.
Госдума предложила штрафовать перекупщиков билетов на 1 миллион рублей
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