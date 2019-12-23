Дом-музей Третьяковых планируют открыть в конце 2020 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Дом-музей меценатов Павла и Сергея Третьяковых планируют открыть в Голутвинском переулке в Москве в конце 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Государственной Третьяковской галереи Зельфиру Трегулову.

"Для нас невероятно важной стала покупка в Великобритании архива Боткиных, это более 2,5 тысячи единиц хранения – фотографии, документы. Все то, что мы сейчас сможем очень активно использовать начиная с конца 2020 года, когда планируем открыть Дом-музей братьев Третьяковых", – сказала Трегулова.

Дом-музей братьев Третьяковых расположен в исторической части Замоскворечья. Более 100 лет с конца XVIII века дом принадлежал московским купцам Третьяковым.

Ранее генеральный директор галереи сообщала агентству, что в музее посетители увидят подлинные вещи Павла Третьякова и его брата Сергея. Также в особняке в Голутвинском переулке будет оборудована мультимедийная экспозиция, которая расскажет об истории собирательства.

Ранее Третьяковская галерея объявила планы на 2020 год. В следующем году посетителей ждут экспозиция "Русская сказка. От Васнецова до сих пор", выставка-исследование "Это было навсегда. 1968–1985", работы "Корифеев русской графики", современное индийское искусство, проекты "Романтизм. Мечты о свободе" и "Многообразие/Единство. Современное искусство Европы. Москва. Берлин. Париж".

