Третьяковская галерея объявила планы на 2020 год

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Государственная Третьяковская галерея представила планы на 2020 год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу галереи.

Так, в будущем году зрители увидят экспозицию "Русская сказка. От Васнецова до сих пор", выставку-исследование "Это было навсегда. 1968–1985", работы "Корифеев русской графики", современное индийское искусство, проекты "Романтизм. Мечты о свободе" и "Многообразие / Единство. Современное искусство Европы. Москва. Берлин. Париж".

Выставка "Русская сказка. От Васнецова до сих пор" погрузит посетителей в сказочные миры. В нее войдут работы Ивана Билибина, Виктора Васнецова, Елены Поленовой, Михаила Врубеля и других. Выставка откроется 22 февраля и продлится до 11 мая.

В апреле галерея представит выставку "Это было навсегда. 1968–1985". Это вторая часть трилогии, посвященной послевоенному советскому искусству, которая включает в себя выставки об оттепели, застое и перестройке. Посетители увидят свыше 400 произведений, а также фрагменты из фильмов, документацию перформансов и архивные материалы.

С 28 мая по 15 ноября в галерее покажут работы "Корифеев русской графики". Будут представлены работы Виктора Васнецова, Михаила Врубеля, Николая Ге, Ильи Репина, Валентина Серова и других художников. Также в мае откроется выставка "Никоновы. Три художника", которая будет посвящена творчеству Павла Никонова, Михаила Никонова и Виктории Никоновой.

В начале июня посетители смогут посетить выставку "Современное индийское искусство". На ней представят работы Мриналини Мукерджи, Субодхы Гупты, Амары Канвары, Шилпы Гупты, Аниты Дюбе и Аниши Капуры.

Осенью галерея покажет выставку "Романтизм. Мечты о свободе". На ней представят свыше 150 живописных полотен. Гости увидят работы Каспара Давида Фридриха, Карла Густава Каруса, Иоганна Овербека, Александра Иванова, Ореста Кипренского и Карла Брюллова.

"Работы художественной группы "Синий суп", группы "Провмыза", Ольги Чернышевой помогут зрителям лучше осознать уникальность романтизма как вневременного явления", – говорится в сообщении.

Среди других проектов Третьяковской галереи в 2020 году – "Многообразие / Единство. Современное искусство Европы. Москва. Берлин. Париж" и "Эхо прошедшего времени".

