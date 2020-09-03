Церетели открыл еще один памятнику Петру Великому в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
Художник Зураб Церетели открыл памятник Петру I на территории жилого комплекса в Савеловском районе Москвы, сообщает РИА Новости.
"Я очень жду мнение народа. Если вам нравится, я буду продолжать еще, потому что у меня еще есть задумки для этого чудного района", – сказал Церетели.
Скульптурная композиция "Петр Великий" высотой шесть метров выполнена в бронзе. Ее установили в центре дворовой площадки.
В жилом комплексе сообщили, что открытие скульптуры начало ряд мероприятий, которые планируются к 350-летию со дня рождения российского императора. Оно будет праздноваться в 2022 году.
"Нам хотелось, чтобы эта скульптурная композиция стала своего рода содержательным ядром всего этого комплекса и прилегающей застройки, стала точкой притяжения и достопримечательностью этого исторического района города. Он станет нашим первым жильцом, символом и хранителем, который будет оберегать дом и проживающие здесь семьи", – рассказала генеральный директор "РГ-Девелопмент" Татьяна Тихонова.
В январе 2019 года Церетели был награжден серебряным знаком "За вклад в российскую культуру". На церемонии были отмечены талант и "фантастическое радушие" скульптора.
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