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16:30

Мединский наградил Церетели почетным знаком "За вклад в российскую культуру"

культура

16:30

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министр культуры РФ Владимир Мединский наградил серебряным знаком "За вклад в российскую культуру" президента РАХ, скульптора Зураба Церетели, которому исполняется 85 лет.

Министр вручил юбиляру высшую награду ведомства на торжественном заседании президиума РАХ 15 января. По словам Мединского, знак "За вклад в российскую культуру" – очень редкий. "Их было 185 за всю историю министерства культуры", – цитирует министра РИА Новости.

Мединский также отметил талант знаменитого скульптора и его "фантастическое радушие". "Сегодня мы отмечаем юбилей не просто талантливого художника, выдающегося организатора в сфере культуры, но и, наверное, самого гостеприимного в мире человека", – заявил он. Кроме того, глава Минкультуры увидел "почерк настоящего мастера" в том, что Церетели отмечает юбилей, "не отрываясь от производственного процесса, фактически не уходя с рабочего места". В заключении министр пожелал юбиляру счастья, здоровья, а также новых прекрасных картин и памятников.

Вице-премьер Ольга Голодец на заседании зачитала поздравительные телеграммы от Владимира Путина и Дмитрия Медведева. "От себя лично я хочу пожелать вам удивительного профессионального долголетия, сохранять его и дальше", – подчеркнула Голодец. Церетели получил в общей сложности более 220 поздравительных телеграмм, в том числе от Сергея Собянина, председателя СФ Валентины Матвиенко и многих других политиков и деятелей искусств.

культура

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