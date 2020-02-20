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Город

17:58

Скульптуру Петра I установят в Москве к 350-летию со дня его рождения

город культура

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Скульптуру Петра I планируют установить в жилом комплексе "Петровский парк" в Савеловском районе Москвы. Об этом заявила генеральный директор компании "РГ-Девелопмент" Татьяна Тихонова во время выступления на презентации скульптуры.

"Мы здесь собрались, потому что нам подарили прекрасную скульптуру Петра I. Когда мы создавали свой комплекс в районе Динамо, нам вот именно название комплекса навеяла та атмосфера, которая свойственна этому месту", – цитирует ТАСС слова Тихоновой.

Бронзовая скульптура высотой около 5–6 метров изображает стоящего в полный рост Петра I, который держит в вытянутой руке свиток. Скульптуру планируют установить в июле 2020 года. Открытие памятника приурочили к 350-летию со дня рождения Петра I, которое отмечается в 2022 году.

В мае 2019 года бывший премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о начале подготовки к юбилею Петра I. Медведев отмечал, что военные победы и государственные реформы Петра Великого сыграли колоссальную роль в истории России. Он подчеркнул, что наследие Петра I – основа, остающаяся базой для многих сфер. Это само государство, военное и инженерное дело, культура, в значительной степени административная система и частично правовая система.

В октябре 2018 года Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году 350-летия со дня рождения российского императора Петра I. Последний царь всея Руси и первый Император Всероссийский Петр I родился 30 мая (9 июня) 1672 года.

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