Медведев сообщил о начале подготовки к юбилею Петра I

Мероприятия к празднованию 350-летия со дня рождения первого Всероссийского императора Петра I начнутся в этом году, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Всего их будет около ста – в России и за рубежом. Это научные конференции, выставки, издание сборников архивных документов, книг, экскурсии, тематические уроки, конкурсы. Некоторые мероприятия будут продолжатся до 2022 года, передает "Интерфакс".
По словам Медведева, военные победы и государственные реформы Петра Великого сыграли колоссальную роль в истории России. Он подчеркнул, что наследие Петра I – основа, остающаяся базой для многих сфер. Это само государство, военное и инженерное дело, культура, в значительной степени административная система и частично правовая система, пояснил глава правительства.
"О нем говорят по-разному, но всегда в превосходных тонах", – подчеркнул он.
Медведев обратил внимание на то, что для жителей Санкт-Петербурга "творение Петра – это один из самых прекрасных городов мира". Петербург стал для основателя города символом новой России.
Он отметил, что юбилей императора – хорошая возможность оценить сегодняшний день и извлечь из архивных документов уроки на будущее.
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