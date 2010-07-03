Медведев сообщил о начале подготовки к юбилею Петра I

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Мероприятия к празднованию 350-летия со дня рождения первого Всероссийского императора Петра I начнутся в этом году, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Всего их будет около ста – в России и за рубежом. Это научные конференции, выставки, издание сборников архивных документов, книг, экскурсии, тематические уроки, конкурсы. Некоторые мероприятия будут продолжатся до 2022 года, передает "Интерфакс".

По словам Медведева, военные победы и государственные реформы Петра Великого сыграли колоссальную роль в истории России. Он подчеркнул, что наследие Петра I – основа, остающаяся базой для многих сфер. Это само государство, военное и инженерное дело, культура, в значительной степени административная система и частично правовая система, пояснил глава правительства.

"О нем говорят по-разному, но всегда в превосходных тонах", – подчеркнул он.

Медведев обратил внимание на то, что для жителей Санкт-Петербурга "творение Петра – это один из самых прекрасных городов мира". Петербург стал для основателя города символом новой России.

Он отметил, что юбилей императора – хорошая возможность оценить сегодняшний день и извлечь из архивных документов уроки на будущее.