В Бельгии планируют снять фильм о путешествии Петра I по Европе

Фото: wikipedia.org
Проект художественного фильма о путешествии Петра I по Европе подготовили в Бельгии, передает RT.
Автором идеи стал председатель фонда "Петр Великий" Валерий Двойников. К работе над лентой собираются привлечь западных режиссера и сценариста и нескольких российских актеров. По словам Двойникова, на проект уже обратили внимание несколько именитых режиссеров. Интерес к фильму также проявил заслуженный артист РФ Сергей Пускепалис.
Рабочими названиями картины могут стать "Петр Великий в Европе" или "Путешествие Петра". Съемки должны начаться в 2020 году.
Председатель фонда напомнил, что первый российский император дважды приезжал в Европу, где учился и работал. Он побывал в Бельгии, Франции, Нидерландах, Германии, Дании, Англии. Эти путешествия легли в основу развития отношений между Россией и Европой.
"В современном мире, когда такие противостояния существуют между Европой и нашей страной, было бы очень интересно все-таки посмотреть из глубины веков, как мы друг к другу присматривались, какую пользу друг от друга находили", – пояснил автор идеи.
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