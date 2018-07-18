В Бельгии планируют снять фильм о путешествии Петра I по Европе

Проект художественного фильма о путешествии Петра I по Европе подготовили в Бельгии, передает RT.

Автором идеи стал председатель фонда "Петр Великий" Валерий Двойников. К работе над лентой собираются привлечь западных режиссера и сценариста и нескольких российских актеров. По словам Двойникова, на проект уже обратили внимание несколько именитых режиссеров. Интерес к фильму также проявил заслуженный артист РФ Сергей Пускепалис.

Рабочими названиями картины могут стать "Петр Великий в Европе" или "Путешествие Петра". Съемки должны начаться в 2020 году.

Председатель фонда напомнил, что первый российский император дважды приезжал в Европу, где учился и работал. Он побывал в Бельгии, Франции, Нидерландах, Германии, Дании, Англии. Эти путешествия легли в основу развития отношений между Россией и Европой.

"В современном мире, когда такие противостояния существуют между Европой и нашей страной, было бы очень интересно все-таки посмотреть из глубины веков, как мы друг к другу присматривались, какую пользу друг от друга находили", – пояснил автор идеи.