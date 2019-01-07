Уникальные экспонаты из собрания Петра I покажут Музеи Кремля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Музеи Московского Кремля покажут уникальные экспонаты из собрания российского императора Петра I. Выставка начнет работать в ноябре этого года и продлится до марта 2020 года.

Выставочный проект получил название "Очарованный странник. Петр I – исследователь, художник, коллекционер". Его цель – продемонстрировать значимость и революционный характер преобразований Петра в деле покровительства искусствам и наукам.

На экспозиции представят около 200 предметов. В их числе архивные документы, регалии, образцы парадного оружия, произведения ювелирного искусства, живописи, графики, скульптуры, глиптики, медали и монеты, а также научные инструменты, принадлежавшие Петру.

Активное участие в проекте примут российские музеи, архивы и библиотеки России. Экспонаты из своих коллекций также предоставят музеи Германии, Нидерландов и Великобритании.