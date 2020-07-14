Все больше граждан РФ откладывают получение пенсии

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Все больше граждан РФ обращаются за получением пенсии позже положенного срока, свидетельствуют данные ПФР. Об этом сообщает News.ru.

В материале говорится, что в 2016 году было подано 18,1 тысячи соответствующих заявлений, в 2017 году – 25,4 тысячи, в 2018 году – 30,5 тысячи, в 2019 году – 32,2 тысячи.

Согласно закону "О страховых пенсиях", россияне, достигшие пенсионного возраста, могут добровольно отказаться от пенсии на срок до десяти лет.

Добровольный отказ от пенсии позволяет увеличить ее размер в последующие годы на определенный коэффициент.

Ранее в ПФР сообщили, что корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа. В ведомстве напомнили, что ежегодно пенсии могут увеличиваться не более чем на три пенсионных балла. В текущем году стоимость балла составляет 93 рубля. Таким образом, размер максимальной прибавки составит 279 рублей.

Средний размер пенсионных выплат в России в 2021 году может увеличиться до 17 432 рублей. Размер индексаций в 2021 году составит 6,3%. В 2022 году этот показатель остановится на отметке в 5,9%, в 2023 году – 5,6%. Таким образом, средний размер пенсии может составить до 18 357 рублей в 2022 году и до 19 283 рублей – в 2023 году.

