В Минтруде пояснили ситуацию с прожиточным минимумом пенсионеров

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Новая методика расчета прожиточного минимума обеспечит ежегодный рост прожиточного минимума пенсионеров. Об этом заявили в министерстве труда и социальной защиты РФ, передает ТАСС.

"Новая методика расчета такого риска не содержит. Величины прожиточных минимумов пенсионера как в целом по стране, так и в каждом регионе будут увеличиваться единообразно. И такой рост будет ежегодным", – заявили в ведомстве.

Ранее в Счетной палате заявили, что изменение методики расчета не обеспечит увеличение прожиточного минимума пенсионеров. Эксперты ведомства также сослались на реально существующую тенденцию в ряде регионов РФ.

Законопроект о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума внесли в Госдуму в конце сентября. Согласно ей, прожиточный минимум планируется определить как 44,2% от среднедушевого дохода.

