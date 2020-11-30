В Совете Федерации рассказали, кто получит в декабре две пенсии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова разъяснила "Парламентской газете", кто может получить в декабре две выплаты.

По словам зампреда, в РФ существует практика, по которой пенсию за январь в конце декабря получают граждане пенсионного возраста, выплаты которым доставляет "Почта России" с 1 по 3 января.

Сумма таким гражданам придет полностью, за весь январь, отметила Бибикова.

Ранее зампред рассказала о планируемой индексации пенсий в будущем году. По ее словам, страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 6,3%. Данный показатель почти в полтора раза превысит инфляцию.