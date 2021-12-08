Россельхознадзор нашел нарушения в трети проб красной икры

Эксперты Россельхознадзора нашли нарушения в 33% проб соленой красной икры лососевых пород рыб.

Кроме того, в некоторых случаях производители отошли от норм по консервантам, антибиотикам, содержанию соли и другим показателям.

Специалисты также отметили, что на рыбном рынке по-прежнему встречаются случаи подделки настоящей икры имитированной. Мошенники действуют на фоне повышенного спроса перед новогодними праздниками.

Цены на этот деликатесный продукт продолжают расти. Самую дешевую икру горбуши в розницу продают за 6 тысяч рублей за килограмм. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.