Pink Floyd заявила, что выпустит без Роджера Уотерса первую почти за 30 лет песню

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Британская рок-группа Pink Floyd заявила, что без Роджера Уотерса, которого считают главным творцом успеха группы в 1970-х годах, в ночь на пятницу, 8 апреля, выпустит первую за 30 лет композицию.

"В полночь Pink Floyd выпустит новую песню – Hey Hey Rise Up", – отмечается в сообщении группы в Twitter-аккаунте.

При этом все доходы от трека пойдут на гуманитарную помощь Украине. В состав группы войдут Дэвид Гилмор и Ник Мэйсон.

Ранее группа Coldplay презентовала на своем канале клип на песню People of the pride. В клипе есть две визуальные части. В первой нарисованные герои живут в городе, похожем на Готэм, которым управляют роботы. Музыка является чуть ли не единственной свободой, которая у них осталась. Вторая часть – черно-белая концертная запись самих музыкантов.