Основатель Pink Floyd резко отказал Цукербергу в использовании песни группы

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Фото: Zuma/TASS
Один из основателей и лидеров группы Pink Floyd, рок-музыкант Роджер Уотерс в резкой форме отказал основателю Facebook Марку Цукербергу в возможности получить права на вторую часть композиции Another Brick in the Wall, передает РИА Новости.
Соответствующее письмо музыкант зачитал на форуме в поддержку основателя Wikileaks Джуллиана Ассанжа. Он отметил, что Цукерберг хотел использовать часть композиции при создании фильма для продвижения Instagram.
"Так вот, это официальное послание от Марка Цукерберга в мой адрес <...> с предложением огромной, гигантской суммы денег, и мой ответ: иди к черту! Ни за что!" – сказал Уотерс.
Он также назвал предложение основателя Facebook чушью, а самого Цукерберга "мелким мерзавцем" и заявил, что не будет в этом участвовать.
"Они хотят использовать ее (песню. – Прим. ред.), чтобы сделать Facebook и Instagram еще больше и мощнее, чем они есть, чтобы продолжать подвергать цензуре всех нас в этой комнате", – добавил музыкант.
По словам Уотерса, в письме было указано, что основная идея песни очень актуальна и необходима сегодня, что говорит о вневременном характере композиции.
Ранее музыкант высказал свое мнение о деятельности организации "Белые каски" в Сирии.
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