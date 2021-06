Основатель Pink Floyd резко отказал Цукербергу в использовании песни группы

Фото: Zuma/TASS

Один из основателей и лидеров группы Pink Floyd, рок-музыкант Роджер Уотерс в резкой форме отказал основателю Facebook Марку Цукербергу в возможности получить права на вторую часть композиции Another Brick in the Wall, передает РИА Новости.

Соответствующее письмо музыкант зачитал на форуме в поддержку основателя Wikileaks Джуллиана Ассанжа. Он отметил, что Цукерберг хотел использовать часть композиции при создании фильма для продвижения Instagram.

"Так вот, это официальное послание от Марка Цукерберга в мой адрес <...> с предложением огромной, гигантской суммы денег, и мой ответ: иди к черту! Ни за что!" – сказал Уотерс.

Он также назвал предложение основателя Facebook чушью, а самого Цукерберга "мелким мерзавцем" и заявил, что не будет в этом участвовать.

"Они хотят использовать ее (песню. – Прим. ред.), чтобы сделать Facebook и Instagram еще больше и мощнее, чем они есть, чтобы продолжать подвергать цензуре всех нас в этой комнате", – добавил музыкант.

По словам Уотерса, в письме было указано, что основная идея песни очень актуальна и необходима сегодня, что говорит о вневременном характере композиции.

