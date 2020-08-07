Состояние Цукерберга впервые превысило 100 млрд долларов

11:55
Фото: AP Photo/Mark Lennihan
Состояние основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга впервые превысило отметку в 100 миллиардов долларов. Об этом передает агентство "Блумберг".
"Собственный капитал Марка Цукерберга впервые превысил 100 миллиардов долларов в четверг", – сообщили аналитики.
Такую тенденцию эксперты объяснили существенным ростом акций Facebook на фоне новостей о запуске конкурента для социальной платформы TikTok – Instagram Reels.
Акции Facebook подорожали на 6,49%, до 265,28 доллара за акцию. Новый сервис Reels запускается в США, Индии, Бразилии, Франции и ряде других стран – заявлена поддержка в 50 государствах.
Согласно индексу Bloomberg Billionaires Index (BBI), помимо Цукерберга, состоянием в 100 миллиардов долларов обладают глава Amazon Джефф Безос и глава Microsoft Билл Гейтс.
Ранее глава США Дональд Трамп заявил о необходимости запретить TikTok из-за опасений в причастности властей КНР к влиянию на общественное мнение в преддверии выборов американского президента. Глава государства потребовал прекратить работу TikTok в США до 15 сентября.
Кроме того, Трамп подписал указ "О борьбе с угрозой WeChat". Названное приложение – популярный китайский мессенджер, включающий в себя также черты нескольких популярных соцсетей.
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