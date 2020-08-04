Трамп потребовал продать TikTok до 15 сентября

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Президент США Дональд Трамп поручил продать приложение TikTok до середины сентября. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Американский лидер пояснил, что 15 сентября TikTok "выйдет из бизнеса", если права на приложение не купит американская компания.

"Мы установили дату – примерно 15 сентября, в этот момент (TikTok) прекратит работу в Соединенных Штатах. Но если кто-то, Microsoft или кто-то еще, купит ее, то это будет интересно", – передает слова Трампа РИА Новости.

Он заявил, что уже обсуждал данный вопрос с главой корпорации Microsoft. Президент США отметил, что попросил купить TikTok полностью, а не ограничиваться частью.

"Думаю, покупка 30 процентов – это сложно. Я сказал, что он (глава Microsoft. – Прим. Ред.) может двигаться дальше и попытаться (купить TikTok. – Прим. Ред.)", – подчеркнул Трамп.

Он также настоял на том, что часть средств от продажи должна поступить на счет министерства финансов страны.

Ранее в США выразили опасения по поводу возможного вмешательства КНР в выборы президента через TikTok. Американские сенаторы попросили администрацию Дональда Трампа проанализировать возможные риски.