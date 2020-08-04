Трамп потребовал продать TikTok до 15 сентября

02:40
Фото: AP/TASS/John Bazemore
Президент США Дональд Трамп поручил продать приложение TikTok до середины сентября. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в Белом доме.
Американский лидер пояснил, что 15 сентября TikTok "выйдет из бизнеса", если права на приложение не купит американская компания.
"Мы установили дату – примерно 15 сентября, в этот момент (TikTok) прекратит работу в Соединенных Штатах. Но если кто-то, Microsoft или кто-то еще, купит ее, то это будет интересно", – передает слова Трампа РИА Новости.
Он заявил, что уже обсуждал данный вопрос с главой корпорации Microsoft. Президент США отметил, что попросил купить TikTok полностью, а не ограничиваться частью.
"Думаю, покупка 30 процентов – это сложно. Я сказал, что он (глава Microsoft. – Прим. Ред.) может двигаться дальше и попытаться (купить TikTok. – Прим. Ред.)", – подчеркнул Трамп.
Он также настоял на том, что часть средств от продажи должна поступить на счет министерства финансов страны.
Ранее в США выразили опасения по поводу возможного вмешательства КНР в выборы президента через TikTok. Американские сенаторы попросили администрацию Дональда Трампа проанализировать возможные риски.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: