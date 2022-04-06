"Wow эффект": в Шанхае по улицам ходят роботы-собаки с мегафонами

По закрытому на карантин Шанхаю бегают роботы-собаки с громкоговорителями, призывающие к соблюдению ограничений.

Роботы просят жителей города носить маски, мыть руки и измерять температуру, а также напоминают об ответственности за нарушение локдауна. Самые интересные кадры – в программе "Wow эффект".