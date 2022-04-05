Рекордное за полвека количество снега зафиксировали в Москве в апреле

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Специалисты метеорологической обсерватории МГУ зафиксировали в Москве рекордное за 50 лет количество снега в апреле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вуз.

В обсерватории напомнили, что при прохождении над Москвой 3 апреля глубокого и мощного циклона выпали обильные смешанные осадки в виде обложного и ливневого мокрого снега.

"Общее их количество за двое суток, 2 и 3 апреля, достигло 27,3 миллиметра, что составило 70% месячной нормы (для апреля климатическая норма – 38,6 миллиметра). Вследствие этого высота снежного покрова за сутки выросла на целых 24 сантиметра", – говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что с 1954 года прирост снежного покрова за сутки в 25 сантиметров фиксировался лишь 2 апреля 1972 года.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что сугробы в Москве должны растаять к 20 апреля. Он отметил, что период снеготаяния будет длительнее, чем ожидалось.

