"Wow эффект": The Weekend выпустил новый клип

Музыкант The Weekend выпустил новый клип. Как всегда все выполнено кинематографично и с подтекстом.

В видео на трек Out of Time снялась звезда сериала "Игра в кальмара" Чон Хо Ен и Джим Керри, который недавно заявил о завершении актерской карьеры.

Самые интересные кадры – в программе "Wow эффект".