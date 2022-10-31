Представитель Киркорова прокомментировал инцидент с журналисткой

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Цитата певца Филиппа Киркорова во время интервью в Санкт-Петербурге вырвана из контекста, сообщила РИА Новости представитель артиста Екатерина Успенская.

По ее словам, задававшая вопрос журналистка не оскорбилась, поскольку все было в шутливой форме.

"Это выдернуто из контекста. Понятно, что ситуация была шутливая, – журналистка не оскорблена, как это преподнесли", – подчеркнула она.

Ранее в СМИ стало распространяться видео, на котором Киркоров дает экспресс-интервью за кулисами гала-концерта по случаю юбилея БКЗ "Октябрьский". Отвечая на вопрос о том, что певец привозит из разных городов, Киркоров признался, что в качестве сувениров собирает меню ресторанов. На уточняющий вопрос от журналистки: "Тырите?" – певец ответил в грубой форме.

Это уже не первый подобный инцидент. В 2004 году скандал разгорелся после того, как Киркоров нагрубил журналистке на совместной пресс-конференции с Анастасией Стоцкой в Ростове-на-Дону. Тогда певец оскорбил журналистку Ирину Ароян и призвал ее покинуть зал. Ростовский суд в том же году признал певца виновным в оскорблении и обязал его заплатить штраф в 60 тысяч рублей.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!