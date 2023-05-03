Зеленский покинул Финляндию в неизвестном направлении

Фото: Ukrainian Presidential Press Office via AP

Украинский лидер Владимир Зеленский после участия в саммите Украины и стран Северной Европы покинул Финляндию в неизвестном направлении, передает РИА Новости.

Финские СМИ сообщили, что кортеж Зеленского выехал из Президентского дворец около 20:30 по московскому времени. После появились видео из разных частей региона с высокоохраняемым кортежем, который движется по направлению к аэропорту. К терминалу для частных самолетов Зеленский прибыл в 20:50.

В сервисе Flightradar24 уточнили, что в аэропорту находился самолет без опознавательных сигналов, следующий в неизвестном направлении, позднее исчезнувший из данных сервиса. Примерно в 21:00 самолет покинул Финляндию и вылетел в неизвестном направлении.

В среду, 3 мая, Зеленский прибыл в Финляндию с официальным визитом. Отмечалось, что президента Украины пригласил глава Республики Финляндия Саули Ниинисте.

