Зеленский посетит Финляндию 3 мая

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Украинский лидер Владимир Зеленский прибудет в Финляндию с официальным визитом в среду, 3 мая. Об этом информирует телерадиокомпания Yle.

"Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 3 мая 2023 года, посетит Финляндию с официальным визитом по приглашению президента Республики Финляндия Саули Ниинисте", – говорится в сообщении.

20 апреля стало известно, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг посетил Киев. В ходе визита он заявил, что Украина станет частью НАТО со временем.

По его словам, переход в Альянс поможет Киеву уйти от советских стандартов и перейти к стандартам организации, что приведет к полной оперативной совместимости с НАТО.

Финляндия же стала частью военно-политического блока 4 апреля. В Кремле на это заявили, что Москва будет вынуждена принять все необходимые меры для безопасности государства.

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