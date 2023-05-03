12:20Политика
Зеленский посетит Финляндию 3 мая
Фото: AP Photo/Michal Dyjuk
Украинский лидер Владимир Зеленский прибудет в Финляндию с официальным визитом в среду, 3 мая. Об этом информирует телерадиокомпания Yle.
"Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 3 мая 2023 года, посетит Финляндию с официальным визитом по приглашению президента Республики Финляндия Саули Ниинисте", – говорится в сообщении.
20 апреля стало известно, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг посетил Киев. В ходе визита он заявил, что Украина станет частью НАТО со временем.
По его словам, переход в Альянс поможет Киеву уйти от советских стандартов и перейти к стандартам организации, что приведет к полной оперативной совместимости с НАТО.
Финляндия же стала частью военно-политического блока 4 апреля. В Кремле на это заявили, что Москва будет вынуждена принять все необходимые меры для безопасности государства.
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