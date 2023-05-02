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Стремление президента Украины Владимира Зеленского продолжать конфликт с Россией и удерживать власть с каждым днем увеличивает шансы его гибели. Об этом заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер на YouTube-канале U.S. Tour of Duty.

"Чем больше он сидит у власти, тем меньше сомнений, что его кончина близко", – сказал Риттер.

По его мнению, если Зеленский не покинет свой пост как можно скорее, то "не проживет долго". Риттер считает, что президента Украины уберут либо военные, либо новый майдан.

Он отмечает, что популярность Зеленского резко падает, коррупция становится значительной, а недовольство населения возрастает.

Ранее Риттер заявил, что Киев в определенный момент останется без поддержки Вашингтона "у разбитого корыта". Экс-разведчик напомнил, как власти США обошлись с Афганистаном, когда Белый дом, не достигнув изначальных целей, просто решил оставить республику один на один с нерешенными внутренними проблемами.



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