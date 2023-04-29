Экс-разведчик США рассказал о последствиях попытки удара Киева по Москве

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Киеву грозило бы разрушение в случае попытки удара по Москве. Таким мнением поделился офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале Stephen Gardner.

Он добавил, что в таком случае президент Украины Владимир Зеленский погиб бы в течение пары недель, как и многие украинцы.

Экс-разведчик США также напомнил о бомбардировках американскими войсками Ирака, когда, по его словам, удары наносились не по энергетической инфраструктуре, а по важным для политической деятельности местам, например, по зданию парламента. Киев может ожидать примерно такой же сценарий, считает Риттер.

Ранее СМИ со ссылкой на утекшие в Сеть документы Пентагона сообщали, что Киев планировал нанести удары по Москве и Новороссийску в годовщину начала спецоперации, 24 февраля 2023 года. Однако его намерения оказались отложены из-за США.

Кроме того, согласно информации из рассекреченных документов американского ведомства, Пентагон рассматривал четыре варианта развития спецоперации на Украине. Один из них предусматривал удар по Кремлю.