Киев планировал нанести удары по Москве и Новороссийску 24 февраля 2023 года – СМИ

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Киев планировал нанести удары по Москве и Новороссийску в годовщину начала спецоперации, 24 февраля 2023 года. Однако его намерения оказались отложены из-за США, сообщает The Washington Post со ссылкой на слитые документы Пентагона.

Согласно информации, руководитель управления военной разведки Украины Кирилл Буданов дал поручение по подготовке "к массированным ударам 24 февраля".

По данным издания, беседа Буданова с подчиненным об ударе прошла 13 февраля, тогда же Вашингтон попросил своих граждан покинуть Россию.

До этого говорилось, что утечка документов Пентагона серьезно ударила по боеспособности ВСУ в преддверии весеннего контрнаступления. Обозреватель The Australian Кэмерон Стюарт отметил, что все эти данные дают Москве весомое тактическое преимущество перед Киевом.

Об утечке секретных документов Пентагона, касающихся планов НАТО и США по укреплению армии Украины, стало известно в начале апреля. В Минобороны и Минюсте США в связи с этим были организованы расследования.

13 апреля ФБР задержало подозреваемого в публикации секретных данных. Им оказался военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейр.