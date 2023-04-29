Экс-разведчик США заявил, что Киев останется без поддержки Вашингтона

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Украинская сторона останется без поддержки Соединенных Штатов. Такое мнение выразил офицер разведки американского корпуса морской пехоты в отставке Скотт Риттер на YouTube-канале Judging Freedom.

"Когда мы уйдем, а мы обязательно уйдем, украинцы останутся сами по себе, у разбитого корыта", – поделился он.

Вместе с этим он напомнил, как власти США обошлись с Афганистаном. Риттер отметил, что Белый дом, не достигнув изначальных целей, просто решил оставить республику один на один с нерешенными внутренними проблемами.

После этого, подчеркнул бывший разведчик, Вашингтон не столкнулся с последствиями такой провальной политики.

Ранее Риттер заявлял, что ВСУ изначально насчитывали 260 тысяч бойцов, однако на сегодняшний момент 80% из них умерли, были взяты в плен или ранены. Офицер считает, что у Киева не получится восполнить потери украинских войск.

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