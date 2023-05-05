В Сети раскритиковали слова Зеленского о плохих новостях для россиян

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Пользователи Twitter отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который посоветовал россиянам готовиться к плохим новостям из-за его международных поездок. Об этом сообщает РИА Новости.

Один из комментаторов призвал Зеленского к заключению мирного договора, другой предположил, что часть стран, входящих в НАТО, начнут выступать против Украины, что может заставить его подписать соглашения.

"Зеленский хочет превратить в пепел и Европу", – написал другой комментатор.

В среду, 3 мая, Зеленский прибыл в Финляндию с официальным визитом. Отмечалось, что президента Украины пригласил глава республики Саули Ниинисте.

После этого Зеленский направился впервые в качестве президента с визитом в Нидерланды.

Отмечалось, что украинский лидер должен встретиться с представителями нидерландского руководства, в том числе с премьер-министром Марком Рютте, главами МИД и Минобороны страны Вопке Хекстра и Кайсой Оллонгрен.



Президент Украины прибыл в Польшу с официальным визитом