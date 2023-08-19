Ядерное сдерживание является единственным ответом на угрозы безопасности РФ – Лавров

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Ядерное сдерживания на сегодня является единственным ответом на некоторые угрозы безопасности РФ. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в интервью журналу "Международная жизнь".

Министр добавил, что развитие ситуации вокруг Украины подтвердило обоснованность озабоченностей российской стороны в данной сфере.

По словам Ларова, Североатлантический альянс, нарушив принцип неделимости безопасности, провозгласил себя ядерным альянсом и сделал ставку на стратегическое поражение РФ.

Коллективный Запад использовал вынужденные ответные действия России в качестве предлога для перехода к ожесточенному противостоянию с Москвой с применением гибридного арсенала средств.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин сообщил, что Североатлантический альянс отрабатывает сценарий применения против России ядерного оружия.

До этого Сергей Лавров заявил, что Москва будет расценивать появление у Киева F-16 как угрозу своей ядерной безопасности, так как данные самолеты способны нести соответствующее вооружение. По его словам, ВС РФ не станут разбираться, какие из истребителей оборудованы под доставку ядерного оружия, а какие – нет.

Накачивая Украину оружием, Запад разжигает конфликт – Лавров