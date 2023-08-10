07:29Политика
В МИД РФ заявили, что НАТО отрабатывает сценарий применения ядерного оружия против России
Фото: 123RF/czdistagon
Североатлантический альянс отрабатывает сценарий применения против России ядерного оружия. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью ТАСС.
Он напомнил, что в НАТО работает практика "совместных ядерных миссий", на которых даже неядерные страны из числа членов Альянса участвуют в военном планировании с использованием ядерного оружия.
"Их специалисты тренируются обращаться с американскими ядерными зарядами. Более того, на учениях отрабатываются сценарии его применения против нашей страны", – заявил Галузин.
Ранее в МИД РФ заявили, что вывод российского ядерного оружия с территории Белоруссии станет возможен только после того, как Запад откажется от деструктивного курса в отношении России, а США выведут собственное ядерное оружие из Европы.
Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук подчеркнул, что в последние годы в европейской безопасности произошли серьезные изменения, что и привело к соответствующей реакции РФ.
Контроль над ядерным оружием в Белоруссии остается у России
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