В МИД РФ заявили, что НАТО отрабатывает сценарий применения ядерного оружия против России

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Североатлантический альянс отрабатывает сценарий применения против России ядерного оружия. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью ТАСС.

Он напомнил, что в НАТО работает практика "совместных ядерных миссий", на которых даже неядерные страны из числа членов Альянса участвуют в военном планировании с использованием ядерного оружия.

"Их специалисты тренируются обращаться с американскими ядерными зарядами. Более того, на учениях отрабатываются сценарии его применения против нашей страны", – заявил Галузин.

Ранее в МИД РФ заявили, что вывод российского ядерного оружия с территории Белоруссии станет возможен только после того, как Запад откажется от деструктивного курса в отношении России, а США выведут собственное ядерное оружие из Европы.

Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук подчеркнул, что в последние годы в европейской безопасности произошли серьезные изменения, что и привело к соответствующей реакции РФ.



Контроль над ядерным оружием в Белоруссии остается у России